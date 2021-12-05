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Kadın - Aile Ördek pastilla tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ördek pastilla tarifi, nasıl yapılır?

Ördek pastilla için kolay tarif...

Yeniakit Publisher
2021-12-05 22:53:00 - 2021-12-05 23:27:50
Ördek pastilla tarifi, nasıl yapılır?

Geleneksel bir Fas yemeği olan ördek pastilla, maharet isteyen bir yemektir. 

Ördek pastilla nasıl yapılır?

Malzemeler :

  • 1 adet bütün tavuk
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet soğan (doğranmış)
  • 1 adet çubuk tarçın
  • ½ çay kaşığı toz zencefil
  • 2 yemek kaşığı taze kişniş (doğranmış)
  • 3 yemek kaşığı taze maydanoz (doğranmış)
  • 1 tutam toz zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • ¼ çay kaşığı toz tarçın
  • 1 su bardağı kavrulmuş badem (doğranmış)
  • 6 adet yumurta (çırpılmış)
  • Tuz ve çekilmiş tane karabiber

Süslemek İçin:

  • Tarçın ve toz şeker
  • Hamuru İçin:
  • ¾ su bardağı tereyağı (eritilmiş)
  • 16 yaprak yufka
  • 1 yumurta sarısı

Ördek pastilla nasıl yapılır?

Bir tencereye tavuğu, tereyağı, soğanı, çubuk tarçını, zencefili, kişnişi, maydanozu, tuzu, karabiberi ve zerdeçalı koyuyoruz. Malzemelerin üzerini aşacak kadar su ekleyip kaynatıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp et iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz. Etler haşlandıktan sonra suyunu daha sonra kullanmak üzere bir kenara koyuyoruz. Tavuğun derisini ve kemiklerini temizledikten sonra küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Fırını 180 derecede ısıtıyoruz. Bir kapta şeker, tarçın ve bademleri karıştırıyoruz. Ayırdığımız tavuk suyundan 2/3 su bardağı kadar bir tencereye koyuyoruz. Yumurtaları ekleyip iyice karıştırdıktan sonra kısık ateşte krema gibi yoğun bir kıvama gelinceye kadar karıştırıyoruz. Ardından tuz ve karabiber ekliyoruz.

30 santim çapında bir fırın tepsisini erimiş tereyağından bir miktar kullanarak yağlıyoruz. Ardından ilk yufkayı tepsiye seriyoruz ve tereyağıyla yağlıyoruz. Geri kalan beş yufkaya da aynı işlemi uyguladıktan sonra bademli karışımı yufkanın üzerine yayıyoruz. Yumurtalı karışımın yarını ekliyoruz ve tavuk suyuyla hafifçe nemlendiriyoruz. Önceden yaptığımız gibi dört kat yufkayı da yağlayarak üzerine diziyoruz. En üste tavuk etlerini koyduktan sonra kalan yumurta karışımını ve tavuk suyunu ekliyoruz ve her yufkayı tereyağı ile yağlayarak üst üste kapatıp ve kenarlarını düzeltiyoruz. Yumurta sarısını böreğin üzerine sürdükten sonra 40 dakika fırında pişiriyoruz. Bir süre sonra fırın sıcaklığını 200 dereceye yükseltiyoruz ve üzeri kızarıp gevrek olana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Piştikten sonra tarçın ve pudra şekeriyle süsleyerek sıcak sıcak servis ediyoruz.

 

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