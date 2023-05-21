ORAN’ın atölyeleri gençlere umut oluyor

Atölyelerde başta kaynakçılık olmak üzere verilen eğitimlerle öğrenciler, istihdam protokolleri yapılan firmalarda çalışma imkanı bulacak.

Gençlerin istihdamına yardımcı olup bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçladıklarını anlatan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlyas Gezer Gezer, “Ben kalkınma ajansımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok alakadar oldular, Allah razı olsun” dedi.

Gezer, okullarında metal işleri, mobilya, bilgisayar ve elektrik olmak üzere 4 bölüm bulunduğunu belirterek, projenin ana omurgasını, metal işleri ve argon kaynakçılığı kursunun oluşturduğunu vurguladı.