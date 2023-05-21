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Aktüel ORAN’ın atölyeleri gençlere umut oluyor
Aktüel

ORAN’ın atölyeleri gençlere umut oluyor

Yeniakit Publisher
2023-05-21 10:15:00 -
ORAN’ın atölyeleri gençlere umut oluyor

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, Kayseri'de Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı "Pınarbaşı Meslek Kazandırıyor" projesi kapsamında bilişim, elektrik, mobilya ve kaynakçılık atölyeleri oluşturulmasına 1 milyon 355 bin lira destek verdi.

Atölyelerde başta kaynakçılık olmak üzere verilen eğitimlerle öğrenciler, istihdam protokolleri yapılan firmalarda çalışma imkanı bulacak.

Gençlerin istihdamına yardımcı olup bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçladıklarını anlatan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlyas Gezer Gezer, “Ben kalkınma ajansımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok alakadar oldular, Allah razı olsun” dedi.

Gezer, okullarında metal işleri, mobilya, bilgisayar ve elektrik olmak üzere 4 bölüm bulunduğunu belirterek, projenin ana omurgasını, metal işleri ve argon kaynakçılığı kursunun oluşturduğunu vurguladı.

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