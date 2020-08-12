  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

OPET'ten "OPET PeP Visa Sanal Kart" ile ödeme sistemi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:50:52 -
OPET'ten "OPET PeP Visa Sanal Kart" ile ödeme sistemi

İSTANBUL (AA) - OPET Petrolcülük Anonim Şirketi, Türkiye'nin yeni dijital cüzdanı PeP ön ödemeli sanal kart ile iş birliği yaptı.

OPET ve PeP'in ortak açıklamasına göre, iş birliği ile geliştirilen Opet PeP Visa Sanal Kart, dijital ortamda ve yurt dışında güvenli bir alışveriş deneyimi sunarken aynı zamanda 3 farklı kampanya ile birbirinden farklı platformlarda kazanç sağlıyor.

OPET PeP Visa Sanal Kart iş birliği ile lansmana özel olarak 31 Ekim'e kadar 3 farklı kampanya ile fayda sunuluyor.

OPET PeP Sanal Kart ile e-ticaret sektöründe tek seferde yapılacak 300 TL ve üzeri alışverişe, OPET'te akaryakıt alışverişlerinde harcanabilir 30 TL değerinde yakıt puan hediye ediliyor. Faydalanılan ayı takip eden bir sonraki ay yüklenecek olan yakıt puanlar, 15 Aralık 2020 tarihine kadar kampanyaya dahil OPET istasyonlarında cepten tanıma üzerinden sadece benzin veya motorin alışverişlerinde kullanılabilecek.

OPET PeP Sanal Kart ile toplamda 250 TL tutarındaki dijital platform harcamalarında da 30 TL hediye ediliyor. Bu kampanya ise Apple Music, Netflix, Microsoft Store, Spotify, Youtube Premium, Deezer, GoDaddy, LinkedIn, BluTV, Bein Connect, Digiturk Play, XBOX ve S Sport Plus üyeliklerdeki toplam harcamalarda geçerli oluyor.

Yurt dışı bağlantılı 750 TL ve üzeri internet harcaması yapılması durumunda ise bir sonraki internet harcamasında 50 TL hediye ediliyor.

Visa logolu olan OPET PeP Sanal Kart, her işlemde değişen kart numarası ile güvenli alışveriş yapılmasını sağlıyor. Yurt dışı online alışverişlerinde avantajlı döviz kurları sunarken, Türkiye, İngiltere ve Avrupa'ya 7 gün 24 saat anında para gönderme ve alma kolaylığı sunuyor. Ayrıca, konaklama, sağlık, seyahat ve trafik sigortası avantajları da içeriyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afrika ülkesi kan gölüne döndü! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Dünya

Afrika ülkesi kan gölüne döndü! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

2011 yılında Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan'da sıcak çatışmalar yaşanıyor. İç savaşla kavrulan ülkede askerler ile..
Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karar... MEB'den açıklama geldi
Eğitim

Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karar... MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı son..
ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e yükseldi.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı