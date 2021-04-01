  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi OPEC petrol kararını açıkladı
Ekonomi

OPEC petrol kararını açıkladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı üreticiler günlük petrol üretim miktarını artırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 22:29:00 -
OPEC petrol kararını açıkladı

OPEC üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, mayıs itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını belirlemek için video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 15. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, 23 ülkenin Aralık 2020'de aylık yarım milyon varil üretim artışı kararına işaret edilerek, gelecek üç ay süresince de günlük 500 bin varili aşmayacak şekilde artış yapılacağı bildirildi.

Söz konusu 3 ay için 23 ülkenin petrol üretimi ve OPEC ülkelerinin aylara göre yapacağı toplam üretim artışını gösteren tablo kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, OPEC ülkeleri, mayıs ve haziran aylarında günlük 350 bin, temmuzda ise yaklaşık 441 bin varil üretim artışına gidecek.

Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantıda yaptığı konuşmada, mayıs için 250 bin, haziran için 350 bin ve Temmuz'da ise 400 bin varil günlük artışa gideceklerini söyledi. Buna göre, OPEC grubunun temmuzda üretim kesintisi yaklaşık 5 milyon 800 bin varil seviyesinde olacak.

Selman, OPEC olarak hala piyasadaki gelişmelere ihtiyatlı yaklaştıklarını belirterek, "Ancak nabız yoklamalıyız ve bizi piyasaya temkinli yaklaşmaya sevk eden psikolojik bariyeri aşmamız gerekiyor. (Geçen yıl) aralık ayında oluşturduğumuz mekanizmaya hala bağlıyız. Bu da piyasadaki gelişmelere göre çift yönlü olarak 500 bin varil artırma veya azaltma yapma imkanı tanıyor. Bu nedenle güvencemiz hala var." dedi.

Öte yandan, OPEC toplantısı sonrasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 3,66 artışla 65,04 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,19 artışla 61,64 doları gördü.

OPEC grubu, bir sonraki bakanlar toplantısını 28 Nisan'da yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı dizisinden kötü haber!
Medya

Gönül Dağı dizisinden kötü haber!

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda kötü bir gelişme yaşandı.
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim 'Elimi taşın altına koydum' diyerek açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim 'Elimi taşın altına koydum' diyerek açıkladı

Altın fiyatlarındaki gidişat normal bir seyir gösterirken uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geliyor. Stratejist, ekonomist Rıdvan Baştürk, a..
Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi
Dünya

Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi

Arap koalisyonu, Yemen'de Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampası imha edildiğini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay