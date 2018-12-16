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Onursal başkandan transfer müjdesi

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen:"Gol atma konusunda hakikaten sıkıntı çekiyoruz. Arzumuz en az iki golcüyü takıma kazandırmak"- "(Fenerbahçe) Şu ana kadar arzu edilen oyunu oynayamadı ama yeni bir teknik heyetle karşımıza çıkacaklar. En az 1 puanla oradan dönmeyi arzu ediyoruz"

16 Aralık 2018 Pazar 11:11
Onursal başkandan transfer müjdesi


ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, ara transfer döneminde en az iki golcüyü takıma katmayı planladıklarını belirterek, teknik rapor doğrultusunda eksik mevkilere de transfer yapmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon öncesi yaptığı transferlere rağmen geride kalan 15 haftada istediği performansı sergileyemedi.

Geride kalan haftalarda 7 maçı mağlubiyetle tamamlayan mavi-beyazlı takım, ikisi rakip oyuncuların kendi kalelerine gönderdiği goller olmak üzere 13 gol atıp, 19 kez de meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

Takıma takviye kararı alan kulüp yönetimi ise teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda ara transfer döneminde transfer yapmak için kolları sıvadı.

Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum halkı olarak takımlarının ligde kalmasını çok arzu ettiklerini söyledi.

Tanıtıma önemli katkı veren futbolu bir yaşam unsuru haline getirmek istediklerine işaret eden Sekmen, bu sayede şehrin kaynaşması ve insanların sosyalleşmesinin önünün açılacağına dikkati çekti.

Futbolun çok güzel bir aktivite olduğunu aktaran Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğumuz yeri kabullenemiyoruz, bize uygun değil. Buradan kurtulmanın gayreti içerisinde olacağız. Zaman zaman çok güzel futbol oynamamıza rağmen gol atamadığımız ve fırsatları değerlendiremediğimiz için sıkıntı çekiyoruz. Önümüzdeki iki maçı en az hasarla atlatmayı hedefliyoruz."


- "Arzumuz en az iki golcüyü takıma kazandırmak"


Sekmen, ara transfer dönemi başladığı andan itibaren gerekeni yapacaklarını dile getirerek, "Süper Lig'de ilk senemiz. Gerekli hazırlıkları yaptık ama yaptığınız transferler her zaman isabetli olmuyor. Arzu ettiğimiz yerde değiliz. Gol atma konusunda hakikaten sıkıntı çekiyoruz. Arzumuz en az iki golcüyü takıma kazandırmak. Teknik heyetin vereceği rapora göre belki başka mevkilerdeki talepleri de yerine getireceğiz." diye konuştu.

Ligin 16. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatan Sekmen, "Fenerbahçe ülkenin sayılı kulüplerinden biri. Şu ana kadar arzu edilen oyunu oynayamadı ama yeni bir teknik heyetle karşımıza çıkacaklar. En az 1 puanla oradan dönmeyi arzu ediyoruz. Top yuvarlak, ne olacağı belli olmaz. Karşımızda güçlü bir takım var ama amacımız en az kayıpla geri dönmek." şeklinde görüş belirtti.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:11
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen
  3. Fenerbahçe
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. transfer

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