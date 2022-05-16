Onur Bayraktar kimdir? Onur Bayraktar ne zaman öldü, ölüm nedeni neydi?

Oyuncu Onur Bayraktar, henüz 31 yaşındayken 2010 yılının 26 Kasım günü, sahne aldığı Leyla’nın Evi isimli oyunun çıkışında Balat’taki evine giderken Üsküdar’da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirmişti.

Onur Bayraktar kimdir?

Onur Bayraktar 15 Mayıs 1979 tarihinde Samsum'da dğdu. Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu birçok dizide rol aldı. Ahu Türkpençe ile birlikte rol aldığı "Şöhret" adlı dizide tanındı. Daha sonra "Sessiz Fırtına" ve "Güldünya" dizilerinde de rol alan ve ATV'de yayınlanan Kapalıçarşı adlı dizinin kötü adamı "Timur" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, rol aldığı ve Tiyatrokare'nin kurucusu Nedim Saban'ın yönettiği "Leyla'nın Evi" adlı tiyatro oyunundan evine dönerken 26 Kasım 2010 günü, saat 00.30 sularında geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle öldü.[1] Yaşarken 'bana günün birinde bir şey olursa Ortaköy Camisi'nden uğurlayın' demesi üzerine kendi istediği gibi Ortaköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.