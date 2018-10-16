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Onunla inatlaşmayın

Çocuğunuz kişilik olma savaşı veriyor...

16 Ekim 2018 Salı 16:40
Onunla inatlaşmayın

Eğer çocuk, inatlaşma sürecine girdiyse, her şeye karşı çıkan bir tutum sergileyebilir. Bazen neyi istediğini bilmeden, sadece karşısındaki kişiyle zıtlaşmak için bile inatlaşabilir. Aslında bu durum, kendi kişiliğini, bağımsızlığını kazanmak isteyen bir çocuğun, kendi istediğini yaptırmak hırsından başka bir şey değil..

İnatlaşma, her yaşta ve her insanda ortaya çıkabilecek bir davranış.. Çocuklarda inatlaşma ise özellikle 2-4 yaş arasında görülmektedir.

Çocuklar bu yaşlarda artık kendilerinin varlığına varır ve bağımsızlıklarını ortaya koymak, kendi istedikleri şeyleri yapmak isterler. Kendi benliğinin farkına varan bir çocuk, “artık ben de varım” diyerek; ailesiyle ya da çevresindekilerle her konuda çatışmaya girebilir. Uzmanlara göre; eğer çocuk, inatlaşma sürecine girdiyse, her şeye karşı çıkan bir tutum sergileyebilir. Bazen neyi istediğini bilmeden, sadece karşısındaki kişiyle zıtlaşmak için bile inatlaşabilir. Aslında bu durum, kendi bireyselliğini, bağımsızlığını kazanmak isteyen bir çocuğun, kendi istediğini yaptırmak hırsından başka bir şey değildir. Fakat bunun farkında olmayan pek çok anne-baba bu dönemde çocuklarıyla gereksiz yere çatışmaya girer. Kendilerini de çocuklarını da yıpratırlar. Çocukların gelişiminde doğal bir davranış olan inatlaşma, ebeveyn ve çocuk arasında iletişimsizliğin ya da çocukta özgüven problemlerinin başlangıç noktası olabilir.

Ailelerin bu dönemde 'hayır' demeye başlamasıyla çocuk daha çok inatlaşıp onlardan öğrendiği gibi her şeye 'hayır' demeye başlar. Bu yanlış tutumlar yüzünden çocukta inatlaşma daha da artar.

Çocuk, aile tarafından istenmeyen bir davranışı yapmak istediğinde, en iyi yöntem çocuğun dikkatini dağıtmaktır. Bu bir çizgi film, bir kuş, bir kedi, sevdiği bir yiyecek veya oyun vb. herhangi bir şey olabilir.

Mesela, çocuğunuz yasakladığınız şeyleri yapmak istediğinde, nazikçe ona yasakladığınız şeyi yeniden hatırlatın ve yapabileceği alternatif bir şey gösterin. Eğer çocuk inadından vazgeçmiyorsa yapılacak tek şey anne-babanın; ona uzlaşıcı bir dille yaklaşarak, yapmak istediğinin şu an mümkün olmadığını ve bunun için üzgün olduklarını, onu anladıklarını dile getirmeleri ve kararlı olmalarıdır.

Eğer başta hayır dedikleri bir şeye daha sonra evet derlerse çocuk bir sonraki isteğinde isteği olana kadar inatlaşacaktır.

En önemlisi ona seçenekler sunmaktır. Böylece onu bağımsız bir birey olarak tanıdığınızı, onun kararlarına saygı duyduğunuzu düşünecektir. Kendisiyle ilgili kararları verebildiğini ve onun seçimine öncelik tanındığını düşünerek inatlaşmaktan vazgeçecektir. Siz de makul bir kaç seçenekten birini kabul ettirebildiğiniz için kendinizi rahat hissedeceksiniz.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:40
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