'Önleminizi Alın!' İslam Memiş'ten 'Perşembe' Uyarısı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, günler öncesinden yaptığı uyarıyı bir kez daha yineledi. Perşembe gününe dikkat çeken Memiş, "Yarın dananın kuyruğu kopuyor. Ona göre tedbir alırısınız" dedi.

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Yarın dananın kuyruğu kopuyor" başlıklı yazısı

Küresel piyasalar için bu haftanın önemli olduğunu belirtmiştim.

- Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları

- ABD enflasyon verileri

Powell, konuşmasını yaptı.

Powell “ABD Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kaldığını ancak son aylarda iyileşme kaydettiğini ve daha iyi verilerin merkez bankasının faiz indirimi durumunu güçlendireceğini” söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fed’in artık faiz oranlarının çok uzun süre yüksek kalması durumunda istihdam piyasası ve ekonomiye yönelik risklerden endişe duyduğunu belirtti.

Bir sonraki politika hamlesinin faiz artışı olması olası değil.

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası 10 yıllık tahvil faizi arttı, 4,3 baz puan artarak yüzde 4,312 seviyesine çıktı.

2 yıllık tahvil faizi de arttı, 2,3 baz puan artarak yüzde 4,641 seviyesine çıktı.

Şimdi sıra geldi ABD enflasyon verilerine.

Yarın ve Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi sonrasında sert dalgalanmalara neden olabilir.

Aşağı ya da yukarı yönlü sert kırılma kaçınılmazdır.

Hangi yöne kırılacağı net olarak belli değil.

Piyasa o kadar sıkıştı ki, gergin bekleyiş devam ediyor.

Dar bant aralığına sıkıştı ve yarını bekliyor.

Yön kırılmalarında hangi seviyeler görülecek?

Dolar endeksi (dxy):

104,80 seviyesinde.

Aşağıda 103,80 yukarıda 105,80 dolar var.

Ons altın (xau/usd):

2.360 dolar seviyesinde.

Aşağıda 2.280 dolar yukarıda 2.460 dolar var.

Ons gümüş (xag/usd):

30,80 dolar seviyesinde.

Aşağıda 28,80 dolar yukarıda 32,80 dolar var.

Bitcoin (BTC):

57.843 dolar seviyesinde.

Aşağıda 55.000 dolar yukarıda 65.000 dolar var.

Tüm ihtimaller yüzde 50 yüzde 50

Neden?

Çünkü piyasa merkez bankalarının kontrolünde.

Serbest piyasa fiyatlaması yok.

Oyalamaya devam edecekler.

Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak yürek ister!

Perşembe günü dananın kuyruğu kopacak!

Ona göre tedbir alırsınız.