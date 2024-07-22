Onların yüzünden 3 bin çalışan kenti terk etti 15 fabrika kapandı

Kayseri’de Suriyelilere yönelik ırkçı vandallık, şehrin üretim konusunda kalbi olan Organize Sanayi Bölgesi’ni de (OSB) vurdu. 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerde yaşananların ardından geçen 3 haftalık sürede sular durulmuş gibi görünse de sanayide işçi açığını önemli ölçüde karşılayan Suriyeliler şehri terk etmeye başladı. 3 haftada 3 bin Suriyeli işçinin şehri terk ettiği öğrenildi. Konuştuğumuz iş insanları “Suriyeli çalışanlar önemli boşluğu dolduruyor. Geri dönmezlerse Hintli, İranlı ya da başka göçmen işçi almamız kaçınılmaz” diyor. Ancak özel görüşmede vandallara isyan eden işverenler, mesele isimlerini açıklamaya gelince korkuyor.

AÇIĞI SURİYELİLER KAPATIYOR

Yeni Şafak'ın yaptığı saha araştırmasına göre bin 605 şirketin bulunduğu Kayseri OSB'de saldırılar sonrası 15 şirkette üretim durdu. Diğer yandan organize sanayi bölgesinde çalışan 30 bin Suriyeli işçinin yüzde 10'u yani 3 bini işi bırakıp Suriye'ye geri döndü. OSB'nin bel kemiğini oluşturan Suriyeli çalışanların geri kalanlarının da provokasyonlar nedeniyle işi bırakmasından büyük endişe duyuluyor. 5 üniversite bulunan Kayseri'de gençlerin hemen hemen hepsi 2 ya da 4 yıllık bölümlere yerleşip ardından masabaşı çalışabilecekleri bir iş istiyor. Dolayısıyla ara eleman denilen işlerde çalışacak işçi bulunamıyor. Bu açığı kapatan Suriyeliler de montaj, ambalajlama, paketleme, nakliye gibi pek çok iş alanlarında çalışıyor.

BAŞKA ÜLKELERDEN ALMAK KAÇINILMAZ

Şehirde oluşturulmaya çalışılan kaos ortamı Suriyelilerin yanında iş adamlarını da rahatsız ediyor. İş adamları Türk işçilerinin çalışmak istemediği işlerde Suriyelilerin oldukça önemli bir görev üstlendiğini anlatarak, onların geri dönmesi halinde Hintli, İranlı ya da başka milletlerden göçmen işçi almanın kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Ancak halihazırda 13 yıllık bir birikimin de bulunduğuna dikkati çekerek, Suriyelilerin gönderilmesinin büyük zararlara neden olabileceği görüşünde birleşiyor.

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Kınama açıklaması bile yok

Kayseri’de taciz iddiasının ardından başlayan saldırılarda evler taşlandı, dükkanlar yağmalandı, araçlar yakıldı. Suriyeliler sokak ortasında linç edildi. Yeni Şafak'ın sahada edindiği bilgilere göre, olaylardan sonraki ilk bir hafta Suriyeliler sanayiye çalışmaya gidemedi. Son bir haftalık süreç içerisinde sanayide yer alan bin 605 şirketin çoğunda aksamalar meydana gelirken 15'inde tamamen üretim durdu. Büyük bir kaosun içine düşen şirket sahiplerinden bazıları, tedirginlik yaşayan Suriyelileri çalışmaya devam etmeleri için kendi araçlarıyla evlerinden aldı. Türk işverenler her ne kadar olaylardan büyük ölçüde etkilense de ne ırkçı vandalları kınayabildiler, ne de işçilerini koruma amaçlı açıklama yapabildiler.