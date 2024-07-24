Onları rahmetle anıyoruz

RIFAT BİLGİN

Batı Trakya Türklerinin özlük haklarını kazanması için büyük mücadele eden ve ömrünü bu dava uğruna harcayan Dr. Sadık Ahmet’in vefatının üzerinden çeyrek asra yakın bir zaman geçse de destansı mücadelesi unutulmuyor. Bilge bir lider olan ve Batı Trakya’daki Müslümanların varlığını kendi kültür dairesi içerisinde sürdürebilmeleri için olağanüstü gayret gösteren Ahmet, Türk dünyasının da sevilen liderleri arasındaydı. Tıp doktoru olan Sadık Ahmet, 24 Temmuz 1995’te ebediyete intikal etmişti. Mütedeyyin camianın önemli kanaat önderlerinden olan Mehmet Said Çekmegil de ömrünü İslam davasına vakfetmiş bir gönül insanıydı. Sait Çekmegil, Büyük Doğu Cemiyeti’nin kuruluş yılları ve sonrasında yurt içinde pek çok il ve ilçede, yurt dışında ise İngiltere ve Almanya’da konferanslar verdi. Yazı ve şiirlerini Ehl-i Sünnet, Toprak, Büyük Doğu, Türk Ruhu, Türk Düşüncesi, Yeni İstiklal, Sebilürreşad, Tohum, Hürsöz, Ufuk, Kriter, Selam, Oku, Edebiyat Alemi, Bab-ı âlide Sabah, Hizmet, Malatya’dan Ses, Serdengeçti, Vahdet gibi çok sayıda gazete ve dergide yayınladı. Entelektüel ve çok yönlü kişiliğiyle binlerce insana yol gösteren Çekmegil, 24 Temmuz 2004’te dar-ı Bekaya göçmüştü.