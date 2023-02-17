Onlarca kişiye mezar olan otel! Tüm Türkiye bunu merak ediyordu...
Adıyaman'da onlarca kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması çerçevesinde, otelin yöneticilerinden Efe Bozkurt gözaltına alındı.
Adıyaman'da onlarca kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması çerçevesinde, otelin yöneticilerinden Efe Bozkurt gözaltına alındı.
İsias Otel soruşturması çerçevesinde, otelin yöneticilerinden Efe Bozkurt gözaltına alındı.
Önceki gün İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt ve oğlu Fatih Bozkurt gözaltına alınmıştı.
Jandarma ekipleri son olarak otel yöneticisi olan Efe Bozkurt'u gözaltına alarak, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.
Şahısların sorgulamaları sürüyor.