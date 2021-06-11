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Onlarca kırlangıç, akaryakıt istasyonuna konakladı!
Aktüel Onlarca kırlangıç, akaryakıt istasyonuna konakladı!
Aktüel

Onlarca kırlangıç, akaryakıt istasyonuna konakladı!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde bulunan akaryakıt istasyonunu kırlangıçlar mesken tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:24:00 - 2021-06-11 20:29:14
Onlarca kırlangıç, akaryakıt istasyonuna konakladı!

Yaz aylarıyla birlikte yuvalarını yapan kırlangıçlar, yumurtlama dönemine girdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesina bağlı Malatya yolu üzerindeki Ozan köyünde yer alan Mavigöl tesisleri Girişoğulları akaryakıt istasyonunu, mesken tutan onlarca kırlangıç yuva yaptı.

Tesisisin tavanının kırlangıç yuvalarıyla dolan akaryakıt istasyonuna gelen müşteriler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Görevliler, kırlangıçların yuvalarına müdahale etmeden, yavruların uçmasından sonra yuvaların temizlendiğini dile getiriyor.

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