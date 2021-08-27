Öneriler alındı, su kanunu geliyor

Pakdemirli, şurada gündeme gelen konuların Su Kanunu çıkartılmasına referans olacağını açıkladı.

Farkındalığa ağırlık verilecek

Çalışma grubu toplantılarında su iletiminde kayıp kaçakların azaltılması ve bireysel farkındalığın artırılması için önerileri aldıklarına işaret eden Pakdemirli, ”Bu tavsiyeler rapora dönüşüp yeni kanunumuz için önemli bir gerekçe oluşturacak” dedi. Su Şurası’nda su ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımıyla ilgili uzun vadeli kararlar ve yatırım programları yapıldığına dikkat çeken Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu: “Ekoloji, ekonomi ve sosyal fayda bakımından toplumun ihtiyaç ile beklentilerini en üst düzeyde ve sürdürülebilir bir biçimde karşılanması amacıyla Nehir Havza Yönetim Planları hazırladık. Havzaların su kalitesi ve miktarı bakımından mevcut durumu ile su yönetimindeki önemli ve öncelikli konular tespit edildi. Bu konuların havzada meydana getirdiği etkiler, su kalitesi ve miktarına yönelik izleme çalışmaları yürütülüyor. İzleme çalışmalarının sonuçları değerlendirilerek havzanın su kalitesi ve miktarıyla ilgili durum tespiti yapılıyor. Sonrasında da yer üstü ve yer altı sularının iyi duruma getirilmesi için alınması gereken tedbirler belirlenecek. Böylece Nehir Havza Yönetim Planlarının nihai hale getirilerek, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmesini planlıyoruz.”

Mağdur üreticilere 9.5 milyon lira ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üreticilere ve yetiştiricilere Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) 9.5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Pakdemirli, “1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde yapılacak” açıklamasında bulundu.