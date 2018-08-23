Önemli karar : Bu ürünler tezgaha çıkamayacak!
Ürün künyesi olmayan sebze ve meyveler tezgaha çıkamayacak.23 Ağustos 2018 Perşembe 08:38
Ticaret Bakanlığı satıcıları ürün künyesi konusunda uyardı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede, toptan ve perakende satılan ürünlerde künye kullanılması ile bu künyelerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi.
MAL BİLDİRİMİNİ YAPAN KİŞİ KÜNYE BASACAK
Toptan ve perakende satış noktalarında malın üretim yeri, cinsi, miktarı, sertifikaları, hangi üreticiye ait olduğu gibi bilgilerin bulunduğu künye yer alacak. Perakende olarak satışa sunulan ambalajlı ya da ambalajsız malların künyeleri barkodlu etiket formatında olacak. Künyeler, mala ilişkin bildirimini yapan kişilerce basılacak.
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