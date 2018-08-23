Önemli karar : Bu ürünler tezgaha çıkamayacak!

Ticaret Bakanlığı satıcıları ürün künyesi konusunda uyardı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede, toptan ve perakende satılan ürünlerde künye kullanılması ile bu künyelerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

MAL BİLDİRİMİNİ YAPAN KİŞİ KÜNYE BASACAK

Toptan ve perakende satış noktalarında malın üretim yeri, cinsi, miktarı, sertifikaları, hangi üreticiye ait olduğu gibi bilgilerin bulunduğu künye yer alacak. Perakende olarak satışa sunulan ambalajlı ya da ambalajsız malların künyeleri barkodlu etiket formatında olacak. Künyeler, mala ilişkin bildirimini yapan kişilerce basılacak.