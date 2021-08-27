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Teknoloji Önemli başarı! Turkcell’e 15 ödül birden
Teknoloji

Önemli başarı! Turkcell’e 15 ödül birden

İletişim şirketi Turkcell, küresel başarılarına yenisini ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:18:00 -
Önemli başarı! Turkcell’e 15 ödül birden

Şirketin yenilikçi ve çalışana değer katan uygulamaları Brandon Hall Group HCM (Human Capital Management) Excellence Awards’ta toplamda 15 ödül almaya hak kazandı. Turkcell,salgın döneminde başlattığı lokasyon bağımsız çalışabilmeye olanak sağlayan Esnek Çalışma Modeli’yle Best Advance in Managing a Remote Workforce ve yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK’le Best Unique or Innovative Talent Management Program kategorilerinde altın ödülün sahibi oldu. Gameventure’la da Best Advance in Creating an Extended Enterprise Learning Program kategorisinde altın ödüle lâyık görüldü.

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