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Önder Özen'den şampiyonluk yorumu: Galatasaray yüzde 80 şampiyon

Spor yorumcusu Önder Özen, Süper Lig'deki son durumu yorumladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:39
Önder Özen'den şampiyonluk yorumu: Galatasaray yüzde 80 şampiyon

beINSPORTS'da yayınlanan beIN SANTRA programında konuşan Önder Özen'in sözlerinden önemli satır başları şu şekilde:

 

'GALATASARAY, AKHISAR DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNERSE %80 BU IŞI BITIRIR'

"Galatasaray'ın bir beraberelik kredisi oluştu. Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanından 3 puanla dönerse, yolun %80'ini katetmiş olur"

'GALATASARAY'IN ŞU ANDA EN KRITIK MAÇI AKHISAR MAÇI'

"Başakşehir için harika bir başlangıç vardı. Başakşehir 10 kişi kalınca senaryo değişti. Korku filmi gibiydi. Sonunda korktuğu başına geldi. M. Başakşehir şampiyonluk yarışında ve Şampiyonlar Ligi yarışında çok büyük yara aldı. Fenerbahçe, 3 maçta 3 galibiyet alabilecektir. 'Konsantrasyon' ne ifade etti? Onu biliyorum. Galatasaray'ın şu anda en kritik maçı Akhisar maçı. Eğer Galatasaray 3 puanla dönerse büyük bir işi bitirecektir"

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:39
  1. Önder Özen
  2. Galatasaray
  3. Akhisarspor
  4. Süper Lig

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