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Gündem Ondan başka bir sığınak da bulamazsın
Gündem

Ondan başka bir sığınak da bulamazsın

Yeniakit Publisher
2023-12-20 07:58:00 - 2023-12-20 07:59:26
Ondan başka bir sığınak da bulamazsın

İsrail zulmünün devam ettiği şu günlerde umutları yeşertici bir fotoğraf sosyal medyaya düştü.

5  Filistinli vatandaş katillerin harabaye çevirdiği Gazze’de enkaza dönmüş bir caminin olduğu yerde namaza durdu.

Filistinlilerin içindeki iman umutları yeşertti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu fotoğraf binlerce beğeni aldı.

“Ondan başka bir sığınak da bulamazsın.” Kehf Suresi 27. Ayet; Allah yâr ve yardımcıları olsun...

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