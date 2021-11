Öncü çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz

Anadolu Grubu’nun çalışanlarına yönelik inovasyon programı Bi-Fikir büyük ilgi görüyor.

Programa dahil olan çalışanlar, pandemiye rağmen yenilikçi fikirler üretiyor.

Aşama kat edildi

Takdir toplayan B-Fikir’de önemli aşama kat edildi. Programda oluşturulan değer 780 milyon lirayı geçti. Bi-Fikir’de Anadolu Grubu çalışanlarının fikirleri projelendirildi, inovatif ürünler ortaya koyuldu. Bu sene ‘Mucitler’ kategorisinde Akıllı Fabrika projesiyle Anadolu Isuzu, ‘Kaşifler’ kategorisinde ise 1500kelime.com Platformu projesi ile Adel Kalemcilik birinci oldu.

Proje önerileri toplanıyor

Bi-Fikir’in 7’nci yılında toplam 5 bin 938 hızlı uygulama ve 2 bin 177 proje hayat buldu. Programa başvuran her 5 fikirden 1’i uygulamaya geçirildi. 2015’te Türkiye’de başlatılan Bi-Fikir Anadolu Grubu’nun yurt dışı operasyonlarının katılımıyla daha da büyüdü. Üniversitelerde de faal hale getirildi.

Bi-Fikir KAP’la öğrencilerin fikirleri toplanıyor, gençlere kariyer imkânı sunuluyor. 3 senede 165 üniversitenin bin 595 öğrenciden toplam 763 proje önerisi alındı.

“Üretmeye devam edeceğiz”

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bi-Fikir’in başarıyla devam ettiğini dile getirdi. Özilhan, 7 yılda 40 binden fazla fikre ulaştıklarını kaydetti. “Grup olarak önceliğimiz rekabetçiliğimizi, katma değerli hizmet derecemizi ve müşteri memnuniyetini arttırırken ekosistemimizi sürdürülebilir kılacak işler ortaya koymak” dedi.

E-ticaret, dijital ödeme sistemleri, omnichannel gibi trendlerin ivmelendiğini belirten Özilhan, “Pandemi döneminde de yenilikçi fikirlerimiz ve uygulamalarımızla grubumuzu bu hususlarda rekabette öne çıkaracak çözümler bulma odağımızı yitirmiyoruz. Her koşuldadaha iyisini başarmak için çalışmaya, fikir üretmeye ve fikirlerimizi işe dönüştürdüğümüz öncü projelere imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Denemekten korkmuyor

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu da yeniliği cesurca desteklediklerinin altını çizdi. Zorlu, şunları söyledi:

“Değerlerimizin temelinde gelişime öncülük etmek ve denemekten korkmamak var. Bu noktada çalışanlarımızı her zaman değişimi kucaklayan fikirler üretmeye teşvik ediyoruz. Ürettiğimiz fikirler, projeler ve değerlerle aslında hepimizin ortak geleceği için çalışıyoruz. İşimize değer katıp bizleri geleceğe taşıyacak yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler ve iş modelleri hayata geçirmek de en önemli önceliklerimiz arasında. Bi-Fikir’in önemi işte tam bu noktada ortaya çıkıyor. Ortak aklımıza katılan her fikir, her proje değerli. Geleceğimiz için üretmeyi ve bu konuda birbirimizi teşvik etmeyi sürdüreceğiz.”