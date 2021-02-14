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Ekonomi “Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir”
Ekonomi

“Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın işi gereği gün içinde binlerce kişiyle temas ettiğini belirterek, “Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir.” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 11:34:00 -
“Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir”

Palandöken, toplu taşımada faaliyet gösteren esnafın, kafe-restoran ve kahvehane gibi yerlerde çalışanların, berber, kuaför, büfe, kasap, terzi, manav ve bakkal gibi vatandaşla birebir temas edenlerin öncelikli olarak aşılanması gerektiğini savundu. Bunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızını keseceğini vurgulayan Palandöken, vatandaşların da daha güvenilir şekilde esnaftan alışveriş yapabileceğini bildirdi. Palandöken, “Öncelikle esnaf aşılanırsa normal hayata hızlı dönülür. Bulaş riski en fazla olan, en yüksek derecede önem taşıyan mesleklerin başında taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü gibi toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren esnafımız var. Okulların da açılması gündemde iken servisçilerimizin de aşılanması çok önem arz ediyor.” değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, kahveci, kıraathane, oyun salonu işletmecileri gibi şu an tamamen kapalı iş yerlerinde de esnafın ve çalışanların aşılanmasının buraların açılmasında önemli bir adım olacağını kaydetti.

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