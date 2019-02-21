Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahman Bozkurttan, burun estetiğinin, kişinin yüz hatlarına uygunluğunun yanı sıra fizyolojik özelliklerini de yitirmeden yapılan bir burun yapma sanatı olduğunu belirtti.

Avrupa Hospital Adana’dan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahman Bozkurttan, kişinin hem nefes fonksiyonlarını sağlıklı kullanması hem de estetik bir buruna sahip olmasının kurallarını anlattı.

Bozkurttan, Türk toplumunun genetik yapısından dolayı kadınlarda ve erkeklerde en fazla yapılan estetik operasyonlarda burun estetiğinin ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Hem kişinin nefes almasını engelleyen kemik ve kıkırdak eğrilikleri ile hayat konforunu bozan nefes alma gibi sağlık sorunlarını hem de estetik kaygıları gidermek amacıyla yaptıkları burun operasyonlarının olmazsa olmazları konusunda bilgi veren Bozkurttan, şunları söyledi:

“Önce nefes sonra estetik kuralından hareketle yapılan bu operasyonlarda hasta hem sadece bir gece hastanede yatarak taburcu olabilmekte, hem fizyolojik hem de estetik kaygılardan kurtulabilmektedir. Estetik burun ameliyatındaki amaç yüzün profiline uygun doğal ve ameliyat olduğu belli olmayan bir burun yapmaktır. İyi bir burun estetiği operasyonunun öncelikle yüze uygun olması gerekir. Her yüz tipine her burun yapısı uygun olmaz. Burun estetiği cinsiyete de uygun olmalı. Erkeklerde daha keskin hatlar, kadınlarda daha zarif hatlar tercih edilmeli. Hepsinden önemlisi nefes yolları açık olmalı. Yıllar sonra bile çökme,düşme gibi deformasyonlarla karşılaşılmamalı. Hastanın tarzına ve isteğine uygun olmalı. Çünkü, hastanın talebi biz hekimler için çok önemli. Bu nedenle operasyon öncesi bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz.”

Altın oran

Kişinin birçok yönden fotoğrafını çekip, simülasyonlarla ameliyat sonrası burun yapısının nasıl olacağını net bir şekilde hastaya anlattıklarını ifade eden Uzm. Dr. Abdurrahman Bozkurttan, bunun için de altın oran tekniğini kullandıklarını bildirdi.

Bozkurttan, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran olarak tanımlanan “Altın Oran”ın merkezinin de burun ve burun ucu olduğunu kaydetti.

Matematiksel hesaplarla kişinin yüz hatlarına en uygun burun yapısını tespit ettikten sonra ameliyata karar verdiklerini belirten Bozkurttan, şöyle devam etti:

"Kaliteli tasarım burun estetiğinde en kritik noktasıdır. Bilgisayar ortamında burnu modelledikten sonra operasyona karar veriyoruz. Çünkü, hastayı memnun etmeyecek bir burun estetiği operasyonundan sonra revizasyona gidebilmek için en az 6 aylık bir sürenin geçmesi gerekmektedir."