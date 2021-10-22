Önce alay etti sonra silmek zorunda kaldı... İYİ Partili İbrahim Özkan fena madara oldu

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinin CHP yönetimindeki belediyesi öncülüğünde, sağlık çalışanları için tematik bir park inşa edildi.

Parka konulan heykellerin estetik ve mimari yapısı tepkilere neden olurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, heykellerin AK Parti tarafından yaptırıldığını öne sürerek alay etti.

Özkan heykellerin ittifak ortakları CHP yönetimi tarafından yaptırıldığını fark edince paylaşımını silmek zorunda kaldı.

CHP yönetimindeki belediyeler heykel koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin koronavirüs salgını sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykeller, estetik ve mimari yapısı nedeniyle tepkilere neden oldu.

"AK Parti yaptı" diyerek alay ettiği paylaşımı silmek zorunda kaldı

Söz konusu heykellerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ve AK Parti ile alay eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, heykellerin ittifak ortakları CHP yönetimindeki belediye tarafından yaptırıldığını öğrenince paylaşımını kaldırdı.