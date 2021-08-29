Onca badireye rağmen Türkiye dimdik ayakta! Dolar kuru yerinde sayıyor

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Türkiye bir yandan pandemi ile diğer yandan da sel ve yangın gibi doğal afetlerle mücadele ettiği zorlu bir süreçten geçerken, dolar kuru, üç ay önceki fiyatına geriledi.

Felaket senaryoları ortada kaldı!

Yaşadığımız zorluk dolu günlerde, iktidar düşmanlığından gözü adeta kör olmuş muhalefetin, tüm felaket senaryolarına rağmen, dolar kuru üç ay önceki seviyeye geriledi.

Dimdik ayaktayız

Tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen pandemi sürecinde, Türkiye, ihracat ve turizm rekor kırıyor. Doğal afetlere, yangınlara, sellere rağmen, ülkemiz dimdik ayakta dururken, döviz kuru da çizilen tüm felaket senaryolarına rağmen, yerinde sayıyor.

Dolar kuru, üç ay önceki seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 26 Mayıs 2021 Perşembe günü, 8,43 lira seviyesinde olan dolar, aradan geçen üç aydan sonra, 27 Ağustos 2021 Cuma günü, haftayı, 8,37 seviyesinde kapattı. TCMB verileri, ortaya atılan tüm felaket senaryolarının, topluma korku pompalamaktan başka bir şeye yaramadığını yeniden gözler önüne serdi.

26 Mayıs 2021 Perşembe TCMB verileri

27 Ağustos 2021 Cuma TCMB verileri