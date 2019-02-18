0553 313 94 23

OMÜ’ye milli gurur

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dr.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:00
OMÜ’ye milli gurur

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Vedat Erim, yeniden Türkiye Erkek A Milli Masa Tenisi Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı(TÜSF) ve TÜSF Masa Tenisi Teknik Direktörlüğü görevini de yürüten Vedat Erim, Erkek A Milli Masa Tenisi Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. Önceki dönemlerde teknik direktörlük görevini başarı ile yapan Erim, yeni dönemde daha büyük başarılar yakalayacaklarını belirtti.



"Yeni başarılar yakalayacağız"


Aldığı sorumluluğun farkında olduğunu belirten Erim, "Önceden bu gururu yaşamıştık. Tekrar bize bu görev verildi. Bize bu görevi verenleri ve milletimizi mahcup etmemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabi bundan sonra çıtamızı biraz daha yükselteceğiz. Milli sporcularımızla çok çalışarak A Milli Takımımızı yeni başarılarla buluşturacağız. Bizi bu göreve layık gören federasyon başkanımız Fatih Karaca ve bize her zaman destek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetimimize teşekkür ediyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:00
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biga’da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finalistleri ödüllendirildi
    1. Biga’da Akıl ve Zeka Oyunları..
    2. Biga Atatürk Anadolu Lisesi “Yarını..
    3. Aydın’dan firar etti, Sivas’ta..
    4. Yunan casusu Türkiye korkusu sardı
    5. Van polisi 2018 yılında 1 milyon 697..
    6. Dağda mahsur kalan belgesel ekibi..
    7. Kayserispor’un 8 maçlık serisi
    8. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat..
    9. Aydın’da okumak için engel kalmadı
    10. Kayserispor GözGöz’e yine kaybetmedi
    11. Kanser tedavisinde yeni dönem
    12. Şehzade Selim’in puşidesi 3 ayda 500..
    13. Mensah’tan altın vuruş
    14. Badmintoncular madalyalarla döndüler
    15. Köy toplantıları devam ediyor
    16. Hikmet Karaman’ı duygulandıran an
    17. Biga’da iki motosiklet kafa kafaya..
    18. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    19. Göztepe maçının kahramanı Chery oldu
    20. Palandöken Belediyespor, Sorgun..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!