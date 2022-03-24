Ömür Gedik kimdir, nereli kaç yaşında? Ömür Gedik hayatı...

Hayvan hakları savunuculuğuyla bilinen yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, ete gelen zamla ilgili, "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı. Peki Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik nereli?

Ömür Gedik kimdir?

Ömür Gedik 22 Aralık 1970 tarihinde doğdu. Hürriyet gazetesi yazarı, şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu, SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) üyesi, HAÇİKO Derneği (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) kurucusu ve başkanı.

1992′de Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi Bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu’nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümünde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi’nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek’te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır. Televizyonculuğa 2004′te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca tv8′de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu. 2005′ten itibaren Kanal D’de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sunmaktadır. 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.

Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single'ı "Portakal, Orda Kal" ile profesyonelliğe taşıdı. Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. Bunun ardından ünlü İtalyan şarkıcı Al Bano ile düet yapan ve İskender Paydaş ile çalışan Gedik, gazeteciliğinin yanında sahne hayatına da devam ediyor.