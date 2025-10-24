OMÜ’de farkındalık dolu iki etkinlik! Öğrenciler hem bilinçlendi hem yardım etti

OMÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminer, Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm MYO 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen farkındalık eğitiminde, uyuşturucu madde nedir, bağımlılığın başlama süreci, madde kullanımının fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele yöntemleri ve uyuşturucu madde kullanımının hukuki sonuçları gibi konularda kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla geliştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) öğrencilere tanıtıldı.

Narko Rehber Eğitimi Farkındalık Semineri’nin ardından Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "İnternetin Güvenli Kullanımı ve Siber Olaylar" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide öğrenciler; siber zorbalık, oltalama (phishing), sosyal medyanın güvenli kullanımı, çevrimiçi alışverişlerde dikkat edilmesi gerekenler, bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, dijital ortamlardaki bilgi kirliliği ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca yasa dışı bahis, dolandırıcılık, şantaj, tehdit ve diğer siber suçların hukuki sonuçları anlatıldı. Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Kan bağışı

Aynı gün OMÜ Turizm Fakültesi, Bafra Turizm MYO ve Türk Kızılay iş birliğinde "Sensiz Olmaz" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kan bağışı kampanyasına destek veren Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm MYO, öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla önemli bir sosyal farkındalık çalışmasına imza attı. Öğrencileri teşvik etmek amacıyla Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut da kan bağışında bulundu. Gün boyu süren etkinlikte, fakülte ve yüksekokul öğrencileri ile personel kan bağışında bulunarak Kızılay’a destek oldular.