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Kültür - Sanat Ömer Karaoğlu Diyarbakırlılar için sevilen ezgilerini seslendirdi
Kültür - Sanat

Ömer Karaoğlu Diyarbakırlılar için sevilen ezgilerini seslendirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-01 15:08:00 -
Ömer Karaoğlu Diyarbakırlılar için sevilen ezgilerini seslendirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı Kültür-Sanat programı kapsamında sanatçı Ömer Karaoğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın her kesime yönelik düzenlediği kültür-sanat takvimi Kasım programıyla devam ediyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında ilahi ve ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu'nun konserine Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi. 

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ‘Eskimeyen Ezgiler’ konserinde Karaoğlu, salonu dolduran Diyarbakırlılara birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. 

Konser salonunu dolduran her yaştan yüzlerce Diyarbakırlı, ezgiler eşliğinde güzel vakit geçirdi. 
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