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Gündem Ömer Faruk Harman Hoca'nın cenazesi ne zaman nerede kılınacak?
Gündem

Ömer Faruk Harman Hoca'nın cenazesi ne zaman nerede kılınacak?

Ömer Faruk Harman'ın cenazesi ne zaman? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden eğitimini alarak doktora, doçentlik ve profesörlüğünü yine burada yapan emekli, Dinler Tarihi hocası Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti. Ömer Faruk Harman Hoca'nın sevenleri vefat haberinin ardından cenaze namazına ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Ömer Faruk Harman Hoca'nın cenazesi ne zaman nerede kılınacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:12:00 -
Ömer Faruk Harman Hoca'nın cenazesi ne zaman nerede kılınacak?

İlahiyat ilmine önemli katkıları bulunan kıymetli ilim insanı Ömer Faruk Harman Hakk'a yürüdü. Ömer Faruk Harman'ın yakınları ve sevenleri cenaze namazına ilişkin detayları araştıryor. Ömer Faruk Harman'ın cenaze namazına ilişkin detaylar belli oldu.

Ömer Faruk Harman Hoca'nın cenazesi ne zaman nerede kılınacak?

Prof. Dr. Harman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yarın öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.

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