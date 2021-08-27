Olumlu tablo! Salatalık üreticisinin yüzü bu yıl gülüyor

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, geçen yıl salgın ve ürünün çok olmasından dolayı fiyatın düşük kaldığını belirtti. Bu yıl ise üreticinin güzel bir sezon geçirdiğini aktaran Özen, dalgalanmaların önüne geçmek için üreticinin desteğiyle tarımsal planlama yapmak zorunda olduklarını kaydetti. Zaman zaman saha ziyaretleri yapıp üreticilerin sorunlarını dinlediklerini dile getiren Özen, “Bir belirleme yapıldı. Ürünün tarladan çıkışı 4.2 lira olduğu ifade edildi. Çok güzel bir rakam. Biz üreticinin hem kötü gününde hem de iyi gününde yanındayız. Desteklemeye dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.