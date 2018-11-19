Ölü diş asla canlanmaz!



Dişlerimiz canlı bir yapıdır. Mine, vücuttaki en sert maddedir, dişlerimizi dıştan koruyucu bir katman olarak çevrelerler. İçinde sinir hücreleri olmadığı için duyarlı değildir. Ancak onun altı ise canlı bir yapıdır. Daha dipte diş özü ise kılcal atar ve toplar damarlar; duyu sinirleri ve onları koruyan bir destek dokusundan oluşur ve canlıdır.



Dişin canlılığını sağlayan, sinir ve damarlar canlılığını kaybetmişse diş ölmüş demektir.

Çocukların kalıcı dişlerinin kök oluşumu, 20 yaş dişlerini saymazsak, dişine göre 8-9 yaşlarından başlayarak 17-18 yaşlarına kadar devam eder. Dişi ölen ancak kök oluşumu yarım tamamlanmış hastaların diş kökün yapılan operasyonla kök uzar ve olması gereken forma kavuşur. Kök ne kadar uzun olursa diş o kadar sağlam ve uzun ömürlü olur.

Fakat önemli nokta, diş asla canlanmaz yine ölüdür ama işlevini yerine getirmeye devam eder. Canlı bir diş sıcak ve soğuk gibi uyarılara tepki verir. İşlem yapılan diş bu uyarılara tepki vermez. Yapılan işlem sinirsel olayı taklit ettiği için canlıymış gibi davranır. Hepsi bu..