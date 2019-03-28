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Olimpia Milano Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko’nun Turkish Airlines EuroLeague’in 29. haftasında Olimpia Milano konuk olacak. THY Euroleague'de liderlik pozisyonunu koruyabilmek için yalnızca bir galibiyete ihtiyacı bulunan Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano karşısında alacağı galibiyetle birlikte ligi lider pozisyonda tamamlayarak Play-Offlara avantajlı girecek. Peki, Olimpia Milano Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte maça dair ayrıntılar...

28 Mart 2019 Perşembe 12:51
Olimpia Milano Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko’nun Turkish Airlines EuroLeague’in 29. haftasında Olimpia Milano konuk olacak. THY Euroleague'de liderlik pozisyonunu koruyabilmek için yalnızca bir galibiyete ihtiyacı bulunan Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano karşısında alacağı galibiyetle birlikte ligi lider pozisyonda tamamlayarak Play-Offlara avantajlı girecek. Peki, Olimpia Milano Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte maça dair ayrıntılar...

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi 29. Hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'ya konuk olacak. 28 Mart Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında bugün deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşılaşacak. 

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Fenerbahçe Beko maçı, Milano kentinde Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te başlayacak. 

Normal sezonda bitime 2 maç kala 23 galibiyetle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, İtalya'da rakibini yenmesi durumunda liderliği garantileyecek. 

Play-off'a kalma mücadelesi veren AX Armani Exchange Olimpia Milan, haftaya 14 galibiyetle 8. sırada girdi. 

Olimpia Milano Fenerbahçe istatistikler

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 9 maçı da kazandı. 

İtalyan ekibine 28 Mart 2014'te maç kaybeden sarı-lacivertliler, tam 5 yıldır rakibine mağlup olmuyor. 

İki takım arasında daha önce oynanan 13 maçın 10'unu sarı-lacivertli ekip galip bitirdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:51
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