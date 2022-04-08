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Ekonomi Ölen hayvanlar: Bazı hayvan hastalıkları için tazminat verilmeyecek
Ekonomi

Ölen hayvanlar: Bazı hayvan hastalıkları için tazminat verilmeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı hayvan hastalıklarını, tazminat verilecek hastalıklar arasından çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 09:33:00 - 2022-04-08 09:34:11
Ölen hayvanlar: Bazı hayvan hastalıkları için tazminat verilmeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "ısıl işlem" tanımı yürürlükten kaldırılırken, "kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)" hastalıkları, tazminat ödenecek hastalıklar arasından çıkartıldı.

Muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek

Ayrıca şarbon (antraks) hastalığı hariç resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek.

 

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