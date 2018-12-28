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"Olcay Şahan ve Zeki Yavru için gelecek transfer tekliflerine açığız”

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin:- "Belki bu futbolcularımız farklı takımlarda Trabzonspor’da sergilediklerinden daha üst düzey performans ortaya koyacaktır"

28 Aralık 2018 Cuma 18:52
"Olcay Şahan ve Zeki Yavru için gelecek transfer tekliflerine açığız”

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, futbolcuları Olcay Şahan ve Zeki Yavru için transfer tekliflerine açık olduklarını belirtti.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki futbolcunun da kalitesini bildiklerini ifade ederek, Trabzonspor'dan farklı bir takımda daha iyi performans sergileyebileceklerini söyledi.

Transfer kararını yönetim kurulunun aldığına işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir karar aldık. Futbolcularımız Olcay Şahan ve Zeki Yavru için gelecek transfer tekliflerine açığız. Futbol artık büyük bir endüstri haline geldi. Elinizdekileri satabiliyor veya yeni oyuncular alabiliyorsunuz. Olcay Şahan'ın da Zeki Yavru'nun da kalitesini biliyoruz. Ancak futbol bir takım oyunu. Belki bu futbolcularımız farklı takımlarda Trabzonspor’da sergilediklerinden daha üst düzey performans ortaya koyacaktır. Haliyle ara transfer döneminde bu futbolcularımız için gelecek her türlü teklifi değerlendirerek kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karar vereceğiz."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:52
  1. Haluk Şahin
  2. Olcay Şahan
  3. SÜPER LİG
  4. Trabzonspor
  5. Zeki Yavru

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