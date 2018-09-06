Olcay Şahan milli takım kariyerini bitirdi

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Milli takım kariyerine dair konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Milli takımı sonlandırdık diyebilirim." ifadesini kullandı.

Olcay, şunları söyledi:

"5 GOL DE ATSAM GİDEMEYECEĞİM"

"Bundan sonra milli takımda yer alacağımı düşünmüyorum. Aslında milli takımı sonlandırdık diyebilirim. Yani bakacak olursak orada yaş ortalaması 22 olan bir grup var. Böyle bitsin istemezdim ama bitti diyebilirim. Bir sonraki milli araya 1 aylık bir süreç var. Bu arada bizim de 4 maçımız var. O maçlarda 5 gol atsam da gitmeyeceğimi bildiğim için milli takım kapısı kapandı diyebilirim."