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Kültür - Sanat ‘Okuma Kültürü Mekanları’ yayımlandı
Kültür - Sanat

‘Okuma Kültürü Mekanları’ yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 16:23:00 -
‘Okuma Kültürü Mekanları’ yayımlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Okuma Kültürü Mekanları” adlı eser, Rami Kütüphanesi’nde tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Farklı, edebi deneyimler sunarak, okuma kültürü mekanlarını tanıtmak ve temel sanat algısını desteklemek amacıyla hazırlanan bu seri, yedi farklı çizer tarafından resimlendi. Her kitap, kendi içinde farklı bir anlatım ve çizim tekniğiyle farklı bir okuma kültürü mekanını tanıtıyor” dedi.

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