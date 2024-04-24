‘Okuma Kültürü Mekanları’ yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Farklı, edebi deneyimler sunarak, okuma kültürü mekanlarını tanıtmak ve temel sanat algısını desteklemek amacıyla hazırlanan bu seri, yedi farklı çizer tarafından resimlendi. Her kitap, kendi içinde farklı bir anlatım ve çizim tekniğiyle farklı bir okuma kültürü mekanını tanıtıyor” dedi.