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Gündem Okulun ilk günü halaylarla kutlandı: Kızılay gönüllülerinden öğrencilere sürpriz ziyaret
Gündem

Okulun ilk günü halaylarla kutlandı: Kızılay gönüllülerinden öğrencilere sürpriz ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-09-11 18:28:00 -
Okulun ilk günü halaylarla kutlandı: Kızılay gönüllülerinden öğrencilere sürpriz ziyaret

Kızılay gönüllülerinden öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.Kızılay öğrencileri ilk okul gününde yalnız bırakmadı.

 

Ağrı’da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Kızılay gönülleri öğrencileri yalnız bırakmadı.
Yeniden okula dönmenin heyecanını yaşayan öğrencilere sürpriz yapan Kızılay gönüllüleri, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu’nu ziyaret ederek, çocukların okulun ilk gününde eğlenceli vakit geçirmesini sağladılar. Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, “Gönüllerimizle birlikte okulumuzu ziyaret ettik. Çocuklar Kızılay’ın araçlarının bahçeye girdiğini gördüklerinde çok mutlu oldular. Okulumuzda 100 öğrencimize okul çantası ve kırtasiye setleri hediye ettik, onlarla birlikte oyunlar oynayıp, Kızılay’ı anlattık. Okulun ilk gününü Ağrı’da halaylarla kutlamış olduk” dedi.
Palyaço ve şarkılar eşliğinde okul bahçesinde oyunlar oynayan çocuklara Kızılay çeşitli ikramlarda da bulundu.
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