THY- Euroleague
0553 313 94 23

Okulun havalandırma boşluğuna düşen çakal kurtarıldı

Artvin'deki Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin havalandırma boşluğuna düşen çakal, uzun süren uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:41
Okulun havalandırma boşluğuna düşen çakal kurtarıldı

Artvin'de yiyecek bulmak için girdiği Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düştüğü havalandırma boşluğunda mahsur kalan çakal, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yenimahalle’deki Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin havalandırma boşluğundan gelen sesler üzerine fark edilen çakal için kurtarma ekiplerine haber verildi. Okula gelen belediye, AFAD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 4 metre yükseklikten boşluğa düşerek mahsur kalan çakal için harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu iğne ile çakalı sakinleştirdi. Ekipler, halat yardımıyla indikleri boşluktan çakalı çıkardı. Sedyeye konulan çakal ‘haybulans’ adı verilen hayvan müdahale aracına taşındı. Kurtarılan çakalın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. Artvin Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Tuncer İskender, çakalın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:41
  1. Okulun havalandırma boşluğuna düşen çakal kurtarıldı
  2. Artvin
  3. Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  4. çakal
  5. kurtarma operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    25 Aralık davasında flaş karar
    1. 25 Aralık davasında flaş karar
    2. Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
    3. Mir Celal’in 110. yılı anısına dergi
    4. "Hokey Yıldızlarını Keşfediyor" projesi
    5. 134 kırsal kalkınma projesine 92..
    6. TBMM KİT Komisyonu
    7. Gaziantep'te, 3 PKK'lı tutuklandı
    8. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    9. Karikatüristler ‘Dünya 5’ten büyük’..
    10. Suni gündemle gerçek gündemi örtme..
    11. Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi
    12. CHP Çatalca belediye başkan adayı kim?
    13. İranlı başsavcıdan "sızma..
    14. Soğuk ve fırtına İstanbul'u vurdu!..
    15. Galatasaray'a büyük şok! Şike kokuları..
    16. Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü..
    17. Şeytanın çocukları dünyayı sömürüyor
    18. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a bir kez daha..
    19. Erol Bedir'den Kulüpler Birliği..
    20. "İİT ülkeleri, sığınmacı krizinde en..
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti