Okulların açılış tarihi yeniden mi uzatıldı? Bakan Mahmut Özer'den yeni açıklama
Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların kapanma tarihi değişir mi sorusuna "Duruma bakacağız, 1 Mart tarihini öteleyebiliriz" dedi
Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların kapanma tarihi değişir mi sorusuna "Duruma bakacağız, 1 Mart tarihini öteleyebiliriz" dedi.
Bakan Özer, yaptığı açıklamada "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesiyle ilgili süreçleri bu hafta içinde başlatacağız" dedi.