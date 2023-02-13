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Aktüel Okulların açılış tarihi yeniden mi uzatıldı? Bakan Mahmut Özer'den yeni açıklama
Aktüel

Okulların açılış tarihi yeniden mi uzatıldı? Bakan Mahmut Özer'den yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların kapanma tarihi değişir mi sorusuna "Duruma bakacağız, 1 Mart tarihini öteleyebiliriz" dedi

Yeniakit Publisher
2023-02-13 16:44:00 - 2023-02-13 16:44:36
Okulların açılış tarihi yeniden mi uzatıldı? Bakan Mahmut Özer'den yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların kapanma tarihi değişir mi sorusuna "Duruma bakacağız, 1 Mart tarihini öteleyebiliriz" dedi.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesiyle ilgili süreçleri bu hafta içinde başlatacağız" dedi.

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