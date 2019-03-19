Okullararası Okçuluk Yıldız ve Gençler İl Birinciliği sona erdi
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Okçuluk İl Birinciliği” sona erdi.19 Mart 2019 Salı 09:38
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Okçuluk İl Birinciliği” sona erdi.
Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Serkan Kızılcık, Çukurova Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren müsabakalara 42 okuldan 63 kız ve erkek öğrenci katıldığını söyledi.
Kızılcık, okçuluk sporuna alakanın oldukça yüksek olduğunu belirterek, kendilerine iyi bir çalışma ortamı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak’a ve tesis sorumlularına teşekkür etti.
Ayrıca müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Okçuluk Federasyonu Adana İl Temsilcisi Serkan Kızılcık ve bölge antrenörleri verdi.
Yarışmalarda birinci olan isimler şu şekilde:
Minik Erkek Klasik Yay: Alperen Çetin
Minik Kız Klasik Yay: Deniz İşbilir
Küçük Erkek Klasik Yay: Emir Alp Balcı
Küçük kız Klasik Yay: Bengü Sümer
Yıldız Erkek Klasik Yay: Atilla Arda Kılkış
Yıldız Kız Klasik Yay: Saadet Azra Özdemir
Yıldız Erkek Makaralı Yay: Yusuf Tuna Yalçın
Yıldız Kız Makaralı Yay: Zeynep Akat
Genç Erkek Klasik Yay: Furkan Alçakgönül
Genç Kız Klasik Yay: Nilay Atanur
Genç Erkek Makaralı Yay: Yiğit Yaşar
Genç Kız Makaralı Yay: Özge Kızılcık
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