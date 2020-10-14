Okullara ‘gönüllü’ temizlik

Korkut Şehit Mehmet Akpolat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için masa, sıra ve camları sildi. Okulun koridorlarını yıkayan ve sınıfları dezenfekte eden öğretmenler, sınıf ve koridorlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının hatırlatıldığı Kovid-19 uyarıcı levhaları astı.



“Öğrenciler bize emanet”



Müdür Yardımcısı Fuat Tanrıkulu, okuldaki öğretmenlerle el birliği yaparak öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak için emek harcadıklarını söyledi. Çalışmada öğretmenlerin gönüllü olarak yer aldıklarını aktaran Tanrıkulu, şöyle konuştu: “Öğretmen arkadaşlarımız bizi kırmadı, hepsi yardımımıza geldi. Tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimiz okulu el birliğiyle temizledik. Okulumuzu yüz yüze eğitime hazır hale getirdik. Her öğrenci anne babaları için biriciktir. Öğrencileriniz bize emanet. Bizim için de her öğrenci biricik.”