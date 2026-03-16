  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?
Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İkinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü itibariyle başladı. Hem veliler hem de öğrenciler şimdiden tatilin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki ara tatil ne zaman sona erecek?

Mart ayında başlayan ikinci ara tatille birlikte öğrenciler ve veliler gözlerini yeniden eğitim takvimine çevirdi. Ramazan ayı ve bayram günleriyle aynı döneme denk gelen tatilin ardından derslerin hangi gün başlayacağı merak ediliyor. Yoğun geçen sınavların ardından kısa bir dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, ara tatilin kaç gün süreceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırıyor.

 

Ara tatil ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başladı. Ara tatil 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

 

Okullar ne zaman açılacak?

Ara tatilin ardından hafta sonu tatiliyle birlikte öğrenciler için tatil süresi 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Bu nedenle okullar 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak ve eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

 

Okullar ne zaman kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23