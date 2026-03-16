Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?

Mart ayında başlayan ikinci ara tatille birlikte öğrenciler ve veliler gözlerini yeniden eğitim takvimine çevirdi. Ramazan ayı ve bayram günleriyle aynı döneme denk gelen tatilin ardından derslerin hangi gün başlayacağı merak ediliyor. Yoğun geçen sınavların ardından kısa bir dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, ara tatilin kaç gün süreceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırıyor.

Ara tatil ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başladı. Ara tatil 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak?

Ara tatilin ardından hafta sonu tatiliyle birlikte öğrenciler için tatil süresi 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Bu nedenle okullar 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak ve eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek.