Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bini aştı. Vakaların artmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Anne ve babalar aşı olsa da evlatları için kaygılı ve alınacak kararı merak ediyor. Peki, bu yıl okullar açılacak mı?

Okullar açılır mı? Eylül ayında okullar açılacak mı?

Son bir buçuk yıldır koronavirüs salgını sebebiyle okullar uzunca bir süre kapalı kaldı. Eğitimciler artık okulların kapalı kalmaması gerektiğini, eğitim açısından böyle bir kararın gelecekte ciddi sorunlara yol açacağını ifade ediyor. Doktorlar da eğitimcilerle aynı görüşte ve okullarda bulaş oranının son derece az olduğunu ifade ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 1. sınıflar 31 Ağustos Salı günü, diğer kademelerde ise 6 Eylül’de ders başı yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı bir açıklamada, “Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan beklentimiz de buna destek olmak yönündedir. Odak noktamız okulların açılması” ifadelerini kullandı.

TRT Haber’e konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Aslınur Özkaya Parlakay, okullarda bulaşın az olduğunu ifade etti. Parlakay, "Çocuklarda COVID enfeksiyonu erişkinlere göre daha hafif seyrediyor. Ama onlarda da aşılama önemli. Kalp tutulumu gibi, çoklu organ tutulumuyla seyreden MIS-C dediğimiz bazı hastalıklara yol açtığı için önemli. Aşılama kararına varırken özellikle vaka sayılarındaki artış ve eğitimin yüz yüze olmasını çok önemsediğimiz için, bunlar göz önünde bulundurularak bir karar verilecektir mutlaka. Ama yapılan araştırmalar şunu da gösterdi, okullardaki vaka sayısının birebir bulaşıcılığa çok etkisi olmuyor. Okul bulaşıcılığı, diğer bulaş faktörleri içersinde en azı. Çocukların hastalanmaya başlaması, okullarda bulaşın artması illa toplumla paralellik gösteriyor. Yani çocukların aşılanmasından önce 16 yaş üstünün aşılanmasına efor sarf edersek, çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.