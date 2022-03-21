  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Okulda bayılan öğrenciden acı haber
Aktüel

Okulda bayılan öğrenciden acı haber

İstanbul-Eyüpsultan'da öğrenim gördüğü ortaokulda baygınlık geçirerek, başının üstüne düşen 12 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 18:59:00 -
Okulda bayılan öğrenciden acı haber

İstanbul-Eyüpsultan'da öğrenim gördüğü ortaokulda baygınlık geçirerek, başının üstüne düşen 12 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda öğrenim gören Z. D. (12) arkadaşlarıyla merdivenlerden çıktı ve bir pencere kenarında dinlenirken henüz belirlenemeyen bir nedenle baygınlık geçirdi. Başının üzerine düşen küçük kız, okuldakilerin haber vermesi üzerine Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z. D, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay