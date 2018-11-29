Okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı
Denizli'de okula gitmek istemeyen bir kız çocuğu annesini sırtından bıçakladı. Yaralanan anne tedavi altına alınırken çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.29 Kasım 2018 Perşembe 10:48
Merkez Pamukkale ilçesi Altıntop Mahallesi'nde yaşayan Serpil K. (49) ile kızı S.K. arasında okula gitme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Okula gitmek istemeyen S.K, mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından bıçakladı.
112 Acil Servis ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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