Okul Sporları Badminton Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları Badminton Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları Badminton Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve başarı belgeleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edildi.

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