Oktay Derelioğlu'nun yeni takımı belli oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, geçtiğimiz gün Kömürspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Abdulkadir Aslan ve Sportif Direktör İlter Kasap ile yollarını ayırma kararı almıştı. Alınan bu kararın ardından sarı-yeşilli ekibin yeni teknik direktörü eski milli futbolcu Orhan Derelioğlu oldu.

Oktay Derelioğlu: "Darıca Gençlerbirliği’ni Süper Lig'e çıkartacak bir yapı için buradayız"

Darıca Gençlebirliği Kulüp Tesisleri’nde 1 yıllık anlaşmaya imza atan Derelioğlu, yaptığı açıklamada, “Darıca örnek alacağımız, dışarıdan benim takip ettiğim ve sempatiyle baktığım bir kulüp. Biz Darıca’da sevgi ortamı, huzur ortamı olduğunu biliyoruz. Biz de ekibimizle pozitif düşünen, her şeyden önce uzun vadeli bir yapı olacağını düşünerek geldik. Allah inşallah utandırmaz. Biz her şeyden önce çok çalışarak ve üreterek bir şeyler yapmak istiyoruz. Darıca Gençlerbirliği’nde olmaktan dolayı son derece mutluyum. Konuşarak değil, çalışarak, üreterek iş yapacağız. Bunu da yavaş yavaş göreceksiniz. Çünkü özellikle futbolda insanla yatırım yapıyorsunuz. Bunu aniden göremezsiniz. Biz kısa vadeli değil uzun vadeli, Darıca Gençlerbirliği’ni Süper Lig'e çıkartacak bir yapı için buradayız. Biz buraya geldik işte başlıyoruz ve çalışıyoruz değil" dedi.

“Akhisar Avrupa’da mücadele ediyorsa, Darıca neden etmesin”

Kurumsal yapının da başarılarla birlikte büyümesi gerektiğini söyleyen Derelioğlu, Akhisar Belediyespor örneğini vererek, “Ufak tefek dokunuşlara ihtiyacımız var. Çoğu kulüpte olmayan bir tesis ve ortam var. Hep birlikte temiz düşünerek çok daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum. Bizim başarıyla birlikte kurumsal yapımızın da büyümesi gerekir. Bunun temel taşlarını atarak zamanla göreceksiniz. Biz bir üst lige çıktığımız zaman daha iyi bir stadımız ve tesisimiz olacak. Eğer bugün Akhisar Avrupa kupalarında mücadele ediyorsa, Darıca Gençlerbirliği neden etmesin” şeklinde konuştu.

Şükrü Karabacak: "Takımımız için yeni bir dönem"

İmza töreninde konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, "Bugün Darıca Gençlerbirliği takımımızın yeni bir sürece ilk adımı olarak değerlendirebiliriz. Lige başladığımız 7 maç sonrasında geçmiş dönemde görev yapan teknik ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. Esas olan takımın normal seviyesinde gitmesidir. Normalin altına düştükten sonrada görev değişikliğine karar verdik. Bunun neticesinde de Oktay Derelioğlu kardeşimizle yeni dönemimize başlamış olduk. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, kendisini sarı-yeşilli kulübe bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.