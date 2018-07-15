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Oktar'ın komşusu konuştu: Eve girip çıkarken...

Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasının bitişiğinde yaşayan komşusu, "Adnan Oktar eve girip çıkarken tüm sokak kapatılırdı, çıkmamıza izin vermezlerdi" dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 13:42
Oktar'ın komşusu konuştu: Eve girip çıkarken...

Kandilli'de orman içindeki villada yaşayan Adnan Oktar'ın komşusu Halit Uğurlu, operasyonun ardından açıklama yaparak Adnan Oktar eve girip çıkarken tüm sokak kapatılırdı, çıkmamıza izin vermezlerdi" dedi.

"ADNAN OKTAR EVİNE GİRİP ÇIKARKEN KORUMALAR TÜM SOKAĞI KAPATIRDI"

Adnan Oktar'ın villasının bitişiğinde yaşayan Halit Uğurlu, villanın Mustafa Cüre'ye ait olduğunu, Cüre vefat ettikten sonra çocuklarının kiraya verdiğini belirterek şunları söyledi: "Villaya giden yol telle kapatıldı. Önceden herkesin girebildiği bir yoldu. Oktar, sabah ve akşam villadan çıkardı. Her gittiğinde korumaları sokağı kapatır, çıkmamıza izin vermezlerdi. İçeride çoğu zaman eğlenceler olurdu. Müzik sesi gecelere kadar susmazdı. Villanın arazisi iki dönüm kadardı. Çevresindeki kamu ormanını içine alacak şekilde tel çekti.

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"KORUMALARLA TARTIŞTIĞIMIZDA SİLAH GÖSTERİRLERDİ"

Bir başka komşu ise "Adamları üzerimizde korku yaratmıştı. Sokaklar araba dolardı. Korumalarla tartıştığımızda hemen bize silah gösterirlerdi" dedi.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 13:42
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  3. Kandilli
  4. adnan oktar

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