Oktar şimdi yandı! O isim de itirafçı oldu

İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nde 40 sayfalık ifade veren Karakaş, tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden tahliye edildi. Sabah’ın haberine göre; Karakaş'ın, soruşturma kapsamında itirafçı olan 5. avukat olduğu belirtildi. İddialara göre Gülcan Karakaş da örgütle ilgili kara para aklama, cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddiaları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Oktar Suç Örgütü soruşturmasında itirafçıların sayısı, 10'u etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler olmak üzere, 35'e yükseldi.