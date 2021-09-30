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Aktüel Öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden bakın ne çıktı
Aktüel

Öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden bakın ne çıktı

Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadının akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği ameliyatla çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:05:00 - 2021-09-30 18:07:29
Öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden bakın ne çıktı

Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı.

Birkaç aydır öksürük şikayeti olan Hatice U. (56), Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat ve ekibi, çekilen tomografilerde akciğerde yabancı bin cisim bulunduğunu saptadı.

Hemen ameliyata alınan kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı.

Acat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hasta aylar önce kabak çekirdeği yemiş. Bana öksürük şikayetiyle geldi. Akciğer tomografisinde lezyon görünüyordu. Yabancı cisim gördüm. Cismi çıkarınca kabak çekirdeği olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

 

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