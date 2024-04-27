Öksürüğe ve bulaşıcı hastalıklara şifa hurma sirkesi, servet değerinde! Herkesin vazgeçilmezi... Ne için kullanılır?

Besleyici ve şifa deposu olan hurmanın sirkesi de vücudu bulaşıcı hastalıklardan koruyor. Hurmanın içindeki meyve şekerinin yoğunluğundan dolayı, sirkesinin tadı da diğer sirkelere göre farklıdır. Elma ya da üzüm sirkesi kadar keskin tada sahip olmayan hurma sirkesi, onlara nazaran daha tatlı ve hafif bir lezzeti vardır. Peki, hurma sirkesi nasıl yapılır?

HURMA SİRKESİ TARİFİ

Aktardan veya marketten alınan kuru hurmalar önce temizlenir. Temizlenen hurmalar büyük cam bir kavanozun içine konur. Kavanozun içine, dörtte birini dolduracak kadar hurma konulmalıdır. Kavanoz, ağzına kadar dolmayacak şekilde içme suyuyla doldurulur ve tülbentle örtülerek 40 gün kadar ışık almayan bir ortamda bekletilir. Ardından sirke süzülerek aynı kavanoza tekrar doldurulur ve karanlık bir ortamda saklanır.

HURMA SİRKESİNİN FAYDALARI

Arabistan’da hurma sirkesi, çok değerli bir içecektir ve vücuda kazandırdığı onca faydası sebebiyle, ‘gençlik iksiri’ olarak ifade edilmektedir.

Hurma sirkesini ılık suya ekleyip içmek, iştahınızı kontrolde tutmaya ve açlığı bastırmaya yardım eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için, hücrelerin hasar görmesine ve kanser hastalığına karşı koruyucudur.

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Düzenli olarak bu sirkeyi tüketen bireylerin vücutlarında toksin atılımı gerçekleşir.

Mide iltihaplanmalarını önler.

Kabızlığa karşı birebirdir.

İçeriğindeki yoğun potasyum ve demir sayesinde kansızlık için iyi bir şifa kaynağıdır.

Sabahları aç karnına içilen hurma sirkesi, mevsimsel bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yardım eder.

Geçmeyen öksürüğün giderilmesinde, boğazı rahatlatmada iyi bir tedavi yöntemidir. Ayrıca güçlü bir balgam söktürücüdür.