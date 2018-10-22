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Öksürüğe pratik çözümler

Özellikle kış aylarında artış gösteren öksürüklerin bir çok sebebi olabilir.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:58
Öksürüğe pratik çözümler

Boğaz kuruluğu, üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik durumlar ve bronşit yada zatürre.. Bunların hepsi öksürük sebebidir. Elbette geçmeyen öksürük yaşıyor iseniz mutlaka bir uzman hekime görünmenizde fayda var.

ILIK İÇECEKLERİ DENEYİN

Fakat bunun yanı sıra evinizde bitki çaylarıyla hazırlayacağınız ılık içecekler boğazınızı yumuşatır, mikropları öldürür ve öksürüğünüzü geçirebilir.

Eğer kuru ve kesik kesik öksürük yaşıyorsanız, devamında boğazınız tahriş olacağından daha yoğun öksürük nöbetleri yaşarsınız. Bunun için tedbiri erken alıp, ciğerlerinize inmemesine dikkat etmelisiniz.

Balgamlı öksürüğe iyi gelen bitkiler:

- Meyan kökü

- Öksürük otu

- Ebegümeci

- Havlıcan

- Zencefil

- Ayva yaprağı

- Ihlamur

Birkaç bitki çayı tarifi

Limon, bal ve karabiberi ılık su ile karıştırarak içmeniz her türlü öksürüğünüze iyi gelecektir.

Balın içine toz zencefil ve zerdeçal ilave edip macun kıvamına gelene kadar karıştırıp günde iki kaşık yiyebilirsiniz.

Adaçayı ile gargara, boğaz enfeksiyonuna iyi gelir, mikropları öldürür.

Balgamlı öksürük için bitki bir çayı:

- 1 tatlı kaşığı meyan kökü

- Bir tutam öksürük otu

- Bir tutam ebegümeci

- 2 kök havlıcan

- Bir tutam ayva yaprağı

- Bir tutam ıhlamur

Bu malzemeleri 6 bardak suda 5 dakika kaynatın. 10 dakika dinlendirin ve süzün. Bal da ekleyebilirsiniz. Bu çayı balgamlı öksürüğe karşı günde sık sık tüketebilirsiniz.

Bal şerbeti

- 1 çorba kaşığı bal

- 1 çay kaşığı elma sirkesi

- 3 çay bardağı soğuk su

- 4 çorba kaşığı limon suyu

Bu malzemeleri bir kasede karıştırın. 15 dakika bekletin. Her sabah bir bardak için. Hadis-i Şerif’te de geçen bu şerbet çok faydalı ve içimi kolay bir şerbettir. Alemlere Rahmet olana, şükran olsun.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:58
  1. öksürüğe iyi gelen tarifler

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